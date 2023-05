Inter | Rummenigge | «Marotta grande dirigente | forse a Torino se ne sono accorti ora»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le parole di Karl-Heinzsu: «Ha dovuto costruire con quattro soldi una squadra che è finalista della Champions League»vistato dalla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz, ha parlato conammirazione di Beppe, ad dell’, non lesinando anche una stoccata alla Juve, sua ex squadra. Di seguito le sue parole. «Ho mandato anche un messaggio al mio amico Beppe. Secondo me è stato un genio quest’anno, ha dovuto costruire con quattro soldi una squadra che adesso è finalista della Champions League, non è che ha speso una barca di denaro o lo ha avuto a disposizione. Lui è un direttore generale eccezionale,oggi l’hanno capito anche a. Quando gestivo il ...

