Inter-Roma | la possibile Supercoppa Europea tutta italiana Poi il format cambierà E la Fiorentina…

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) La stagione calcistica sta per volgere al termine, con tre squadre italiane che hanno la possibilità di poter conquistare un trofeo europeo. Champions League, Europa League e Conference League possono dunque finire nel Bel Paese, e c’è anche la possibilità che l’assegnazione della prima coppa della prossima stagione, la, sia un affare tutto italiano. La quarantottesima edizione del primo trofeo che verrà assegnato nel 2023/2024 si giocherà al Karaiskakis Stadium di Pireo in Grecia, lo stadio dell’Olympiakos. Così come accade dal 2000, saranno le vincitrici della Champions League e dell’Europa League a sfidarsi il prossimo 16 agosto.avranno dunque la chance per potersi giocare la Coppa. In tutto questo discorso, rimane esclusa la Conference League, e soprattutto la Fiorentina. La terza ...