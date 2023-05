Inter | Roma | Fiorentina | il «triplete» dell’Italia in finale delle Coppe europee Non succedeva dal 1994

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’indi Champions League, lain quella di Europa League, lain quella di Conference League. I tifosi italiani tornano ad assaporare il gusto di giocarsi i trofei calcistici più importanti d’Europa: tre tutti in una volta. Se squadre italiane hanno vinto alcuni di questi negli anni più recenti, era dagli anni ’90 che l’Italia non mandava così avanti nelletante squadre contemporaneamente. E da quasi 30 anni, per l’esattezza, che non avveniva il «», con tutte e tre lea portata di mano per almeno una squadra italiana. Era il: duesu tre avevano un nome e funzionamento diverso dall’attuale, ma la sostanza non era così differente: quell’anno – al termine ...