Inter | quattro giorni per due obiettivi Poi testa a Istanbul!

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo l’euforia per la conquista della finale di Champions League ai danni del Milan, l’ora deve tornare a concentrarsi sul presente. Che nel dettaglio prevede dueda raggiungere: il quarto posto e la Coppa Italia. Napoli e Fiorentina permettendo. DOPPIO OBIETTIVO – L’deve subito scrollarsi di dosso l’euforia e la felicità per la vittoria in semifinale di Champions League contro il Milan e tornare a concentrarsi sui prossimi impegni. Ci sono dueda raggiungere e per farlo bisognerà avere la meglio prima sul Napoli campione d’Italia e poi sulla Fiorentina. Il discorso quarto posto va chiuso il prima possibile per non arrivare a doversi giocare il tutto per tutto fino alla fine. Mentre la Coppa Italia è un altro trofeo da mettere in bacheca per aumentare ulteriormente i successi che ...