Inter-Milan non finisce mai | tra le scuse di Dimarco ed un brutto striscione

(Di venerdì 19 maggio 2023) La doppia sfida trasi è chiusa ormai oltre 48 ore fa con il successo dei nerazzurri che ha consegnato la finale di Champions League alla squadra di Inzaghi. Il derby però, come spesso accade, stenta a placarsi e, nella scorsa notte, il protagonista è stato Federico. L’esterno nel post partita si è manifestato in versione Capo Ultras lanciando cori alla “sua” Curva Nord. In merito a questo è arrivato unodei tifosi dele ledel giocatore, resta da capire in quale ordine temporale. La storia di FedericoQuesto il messaggio disocial rilasciato dal calciatore nerazzurro ai tifosi rossoneri: Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a ...

Stagione 1993 - 94:- Barcellona in Coppa dei Campioni,- Salisburgo in Coppa UEFA e Parma - Arsenal in Coppa delle Coppe. Vinsero le due milanesi, mentre i ducali si arresero ai ......5 anni in Europa) dopo il derby di ritorno in Champions e le semifinali di Europa League L'... 20.000 42) LAZIO Coefficiente Uefa: 42.000 36)Coefficiente Uefa: 50.000 Vai alla FotogalleryDimarco, i cori "anti -" dopo la semifinale ., lo striscione apparsa sotto la casa di Dimarco ., Dimarco costretto a scusarsi . Dimarco, i cori "anti -" dopo la semifinale. ...

Perchè Dimarco ha chiesto scusa agli ultras del Milan dopo la vittoria dell'Inter nell'euroderby Cosa è successo Eurosport IT

I rossoneri iniziano a pensare a come rafforzare la rosa ma prima occorre che società e dirigenti convergano verso la stessa visione. Nei giorni successivi all’eliminazione dalla Champions League i co ...Il Milan ospita la Sampdoria nella partita valevole per la 36^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.