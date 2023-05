Inter in finale di Champions League | quanto incassano i neroazzurri

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gongola il mondoper l’approdo nella finalissima di, anche un pò a sorpresa considerando i pronostici dell’estate 2022, ma gongola tantissimo soprattutto la società del presidente Steven Zhang, capace di introitare, finora, qualcosa come 112,92 milioni, cifra alla quale potrebbero aggiungersi i 4,5 milioni di euro previsti come premio vittoria per la competizione e la cifra garantita per il risultato di quella partita (2,8 milioni per la vittoria, 930mila euro per il pareggio). Un gran bel gruzzolo per il club neroazzurro, anche se inferiore ai 141,5 milioni che riuscì a portare nelle proprie casse il Real Madrid nella scorsa stagione. Sono comunque tanti i soldi messi in palio dall’Uefa, parliamo infatti di un montepremi totale di 2,02 miliardi (l’anno precedente era di 1,95 miliardi), il tutto in attesa della ...

Coppe europee, stagione da incorniciare per le squadre italiane Leggi anche/- Manchester City Attento Guardiola, la cabala dice 'Champions all'indi Champions League, Roma indi Europa League e Fiorentina indi Conference League . L'Italia in questa stagione da incorniciare ha portato tre squadre all'ultimo atto ...'Tre squadre innon è solo fortuna', Roma e Fiorentina: tre italiane in tre finali diverse. Questo traguardo, secondo Del Piero , non è solo fortuna: 'In Italia abbiamo caratteristiche ...L'Euroderby porta con sé strascichi polemici e non solo gesti di fair play. L'conquista la qualificazione alladi Champions League , il Milan è deluso ma sui social scoppia la protesta per alcuni cori dei giocatori nerazzurri dopo aver strappato il pass per la ...

Inter, Roma, Fiorentina: il «triplete» dell'Italia in finale delle Coppe europee. Non succedeva dal 1994 Open

"I dipendenti dell'Inter sono stati tutti invitati per la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico contro la Fiorentina. Esattamente come successo lo scorso anno in occasione dell'ultimo atto ...Prevista una riunione per definire le modalità di acquisto dei biglietti della finale di Champions League, tra Inter e Manchester City ...