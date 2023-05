Inter | il regalo ai dipendenti | tutti in treno alla finale di Coppa Italia

(Di venerdì 19 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadrene in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 19 maggio - 09:11

Leggi anche, partita la missione Finale. Il nome dell'arbitro la prossima settimana Mkhitaryan: c'è la lesione, ma può farcela per la finale. Situazione da monitorare 30.000 BIGLIETTI I ...Abbiamo domenica una partita importante con l'e siamo concentrati su quella. Altrimenti mi ... PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto del Napoli incon l'abbonamento a G ...L'di Inzaghi non è una squadra difesa e contropiede, ama occupare la metà campo avversaria ...lo rende diverso da Inzaghi che ha il vantaggio di poter vivere la finale quasi come un. Non c'...

Bastoni rinnova con l’Inter: è il primo regalo Tuttosport

La stessa cosa era successa lo scorso anno, sempre in occasione della finale della coppa nazionale vinta dagli uomini di Inzaghi all'Olimpico contro la Juventus ...L'ex esterno della Lazio, attualmente svincolato, è stato immortalato ieri a San Siro nel match tra nerazzurri e ...