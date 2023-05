(Di venerdì 19 maggio 2023) Si moltiplicano con crescente frequenza i segnali della catastrofe imminente. L’ultimo episodio, che ci riguarda da vicino, è costituito dalleche hanno colpito Romagna e Marche, facendo finora 14accertate emolto ingenti. La pessima informazione che ci caratterizza vorrà accreditare la favola della fatalità naturale. Sappiamo che non è così e chequellee queivi, quelle di non contrastare il cambiamento climatico favorendo la lobby delle energie fossili, in primo luogo l’Eni, e quelle di non fermare il consumo selvaggio di suolo per assecondare la lobby del cemento. Pochi giorni fa abbiamo avuto l’incontro fra Papa Francesco e Zelensky. ...

Inondazioni, guerra, pandemia: dietro le vittime e i danni vi sono scelte politiche precise Il Fatto Quotidiano

