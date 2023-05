Indiziati di truffe ai danni di ultraottantenni | arrestati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) – È massima l’attenzione della Polizia di Stato alla prevenzione e alla repressione dell’odioso fenomeno delleaidelle persone anziane. Sono altre 2 le persone tratte in arresto, in 2 diverse operazioni. Un uomo ed una donna gravementedi aver portato a termine la truffa del nipote in difficoltà aidi persone anziane. Il primo arresto è stato operato dagli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi del Distretto Fidene. Una pattuglia dei “Falchi”, impegnata proprio in un servizio dedicato a contrastare questo tipo di reati, pattugliando il quartiere tiburtino, ha notato un uomo che, dopo aver parcheggiato frettolosamente un Suv ed essersi guardato più volte intorno, è entrato in un palazzo; pochi istanti dopo è uscito dallo stesso portone con un oggetto in mano ...