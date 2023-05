Avete tempo fino alle 20.44 di domani per selezionare la vostra formazione in vistaprossima giornata di Fantacampionato. Ecco un riepilogo degli(infortunati e squalificati) ......ordinario per la classe di concorso **** veneto Ora sono uscite le disponibilità prima... L'ordinanza del Ministero afferma esplicitamente che quei posti sonosia per la mobilità ...Bayer Leverkusen - Roma, ritornosemifinale di Europa League, questa sera alle ore 21 alla BayArena di Leverkusen sarà visibile ...: Andrich, Bellarabi, Kossoounou, Peretz, Schick. ...

Indisponibili della 36esima. Fuori Zapata e Lorienté La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Lunga la lista degli indisponibili per la trentaseiesima giornata di Serie A. Entra nella conta degli infortunati anche Armand Laurienté: l'ala francese del Sassuolo si è operato al ginocchio e chiude ...