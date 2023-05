Indiana Jones | nell' ultimo film Ford ringiovanisce | salta nel tempo e incontra Archimede Ma lui vuole Marion

... sembra (apparentemente) non risentire del tempo che passa, della voglia di avventurarsi, e di rimettere i panni del più famoso archeologo del cinema globale,. Sono trascorsi ...Ok, va bene, c'è il prologo. Quel prologo con Harrison Ford ringiovanito digitalmente, in cuiè ancora alle prese con reperti e nazisti: siamo sulle Alpi Svizzere, l'anno è il 1944, Hitler sta perdendo la guerra e i suoi fedelissimi gli vogliono regalare - magra consolazione - la ...Presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes per il lungometraggio Lucasfilm "e il Quadrante del Destino ". Al Palais des Festivals erano presenti le star Harrison Ford, Phoebe Waller - Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, ...

Harrison Ford ringiovanito di 40 anni, il miracolo del giovane Indiana Jones a Cannes 2023 ilmessaggero.it

Poi arriva lui. Harrison Ford, e basta un sorriso per stendere tutti. Ottant'anni compiuti, l'attore è tornato a vestire i panni dell'archeologo avventuriero Indiana Jones nel quinto ed ultimo ...Incalzante ed entusiasmante, viaggia nel tempo attraverso la saga, il cinema e i generi, dal film d'avventura alla spy--story. Grandi scene d'inseguimenti ed Harrison Ford è in forma smagliante.