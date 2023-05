Indiana Jones e il Quadrante del Destino | recensione | è ancora tempo di avventura?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 19 maggio 2023) Bastano meno di una decina di minuti per sentire provenire dal petto un piacevole tepore che sa di casa. E bastano poche note di orchestra per sentirci incapaci di trattenere un enorme sorriso, mentre il famoso tema musicale di John Williams risuona tra le pareti del Grand Théàtre Lumière, dove abbiamo visto il quinto (e ultimo) capitolo della saga di. Un capitolo dove il concetto diappare preponderante, a partire da leggeri ticchettii di un orologio che risuonano, appena conclusi i loghi di Disney e Lucasfilm. Perché, ammettiamolo, forse non avevamo bisogno di un nuovo film di, con un attore protagonista ormai ottantenne e a quindici anni dal precedente – bistrattato – capitolo (che già profumava di addio). Eppure era solo questione di, forse. ...