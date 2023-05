Indiana Jones e il quadrante del destino | recensione | ancora fortuna | meno gloria

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladie ildel, quinto capitolo della saga: Harrison Ford tienesaldamente il cappello dell'avventura. Stavolta però non dirige Spielberg. E si vede. Il finale die l'ultima Crociata, con Indy e suo padre che cavalcano verso il tramonto, dopo aver trovato il Graal ed essersi guadagnati l'illuminazione - alnel caso di dottorsenior -, è perfetto. I colori, l'inquadratura, la tensione emotiva: in quel momentodiventa il custode dell'avventura: uno spirito impossibile da uccidere, nato insieme al primo essere umano. Difficile fare non solo di meglio, ma anche avvicinarsi a quella conclusione. Anche perché oggi lo spirito ...

Il finale die l'ultima Crociata , con Indy e suo padre che cavalcano verso il tramonto, dopo aver trovato il Graal ed essersi guadagnati l'illuminazione - almeno nel caso di dottorsenior - , ...L'attacco degli hater: 'Dopo gli interventi diventerà come Donatella Versace' Harrison Ford in lacrime alla prima di. Standing ovation di 5 minuti a Cannes Il vestito di Schiaparelli ...Harrison Ford , solitamente burbero e impenetrabile, è apparso emozionato in più di un'occasione durante la conferenza stampa die il Quadrante del Destino , uno dei titoli più attesi di Cannes 2023 . L'accoglienza riservata dalla critica al film sarà anche stata tiepida, ma l'entusiasmo per il divo è alle stelle ...

Indiana Jones 5, la critica internazionale contro il mito dell’archeologo più famoso del cinema Il Fatto Quotidiano

Indiana Jones se ne va col botto – e non solo per l’anteprima mondiale al Festival di Cannes e la Palma d’oro onoraria a Harrison Ford – ma in senso letterale. Vuole ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...