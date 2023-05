Indiana Jones e il quadrante del destino ce l' ha fatta | ha portato il passato nel presente

(Di venerdì 19 maggio 2023) Presentato in anteprima a Cannes e in uscita in sala il 28 giugno il quinto film della serie ha proprio l'aria e lo stile giusti

Non poteva mancare, quindi, il Festival del Cinema di Cannes , giunto alla sua 76esima edizione, dove l'angelo di Victoria's Secret ha sfilato in Tamara Ralph all'anteprima del film '...e il Quadrante del Destino, l'epilogo di cui avevamo assolutamente bisogno. Mai 'parco a tema', questo quinto (e ultimo) capitolo meraviglia, sorprende e trova la sua nota più commovente ...Alla conferenza stampa die il Quadrante del Destino , svoltasi poche ore fa al Festival di Cannes dove il film è fuori concorso , hanno chiesto a Harrison Ford , 80 anni, come mai abbia deciso che questo sarebbe ...

Harrison Ford ringiovanito di 40 anni, il miracolo del giovane Indiana Jones a Cannes 2023 ilmessaggero.it

Ieri sera tappeto rosso affollatissimo per il ritorno di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones (l'ultima volta era 15 anni fa). L'attore, 80 anni, ha ricevuto la Palma d'oro onoraria prima della pr ...Mai ‘parco a tema’, questo quinto (e ultimo) capitolo meraviglia, sorprende e trova la sua nota più commovente in Harrison Ford, immerso in un bagno di digitale giovinezza e poi lanciato all’inseguime ...