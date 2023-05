Indiana Jones 5 | la critica internazionale contro il mito dell’archeologo?

(Di venerdì 19 maggio 2023)5 a Cannes fa il pieno di critiche non proprio entusiaste. Sfogliando la stampaaccreditata sulla Croisette per cercare un recensore entusiasta bisogna, come al solito, leggere Peter Bradshaw sul Guardian. “ha ancora una certa classe della vecchia scuola”, spiega Bradshaw sottolineando l’ “ingegnosità narrativa” e “il finale divertente” del film diretto da James Mangold e interpretato, tra gli altri, da Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Ford, peraltro, è stato acclamato a prescindere (e ci mancherebbe) dalla folla e in sala nonostante la freddezza e il distacco – i quotidiani parlano di “ovazione tiepida” a fine proiezione – con cui il film è stato accolto dagli addetti ai lavori. Nella home page di Variety mettono subito le cose in chiaro piazzando nel ...

Cappello, frusta e molto di più.ha segnato l'immaginario di tante generazioni, è tra i 'paladini' statunitensi più amati di sempre. Lo avevamo conosciuto nel 1981, con un'entrata in scena inusuale. La montagna della ...Ha nei confronti dila stessa riverenza che ha avuto nei confronti di Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima. Walk the Line , rende dinamiche le scene d'azione sul modello di ...Ottant'anni compiuti, l'attore è tornato a vestire i panni dell'archeologo avventurieronel quinto ed ultimo capitolo di una delle saghe più popolari del cinema.e il ...

Harrison Ford a Cannes 2023: "Volevo che anche Indiana Jones provasse il peso della vita" la Repubblica

Presentato a Cannes Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo della saga, il primo non diretto da Spielberg ma con la conferma di Harrison Ford nei panni dell'archeologo che stavolta s ...Harrison Ford è di ottimo umore. Fa le smorfie quando una giornalista gli chiede perché pensa che fosse il momento giusto per separarsi da Indiana Jones "ma come non è evidente", a chi gli chiede se ...