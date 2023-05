Incontro Meloni-Sunak al G7 Focus su Sud Globale e sicurezza economica

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, ha incontrato Rishi, primo ministro britannico, a margine dei lavori del G7 a Hiroshima, in Giappone. Il bilaterale è avvenuto a poche settimane dalla visita a Londra di fine aprile dove i due hanno sottoscritto un memorandum d’intesa sulla cooperazione bilaterale. “L’intensità del continuo dialogo fratestimonia come i rapporti fra Italia e Regno Unito stiano sperimentando un forte rilancio”, hanno spiegato fonti italiane. TRA EURO-ATLANTICO E INDO-PACIFICO, hanno riferito le stesse fonti italiane, hanno discusso dei principali temi dell’agenda internazionale, partendo dal pieno allineamento, anche in ambito Nato e G7, e all’impegno comune rispetto all’aggressione russa all’Ucraina. Hanno poi “enfatizzato la ...