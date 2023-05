Incidente Immobile | l'avvoccato del calciatore | 'Mancano elementi oggettivi di contestazione in capo a Ciro'

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'avvocato di, Erdis Doraci, tramite Instragram rende nota la posizione dell'attaccante della Lazio in merito alla vicenda...

: la dichiarazione dell'avvocato . La dinamica dello schianto ., l'e quel nuovo video . Il problema dei semafori . Le testimonianze e il video del tassista . ...di, il rischio del tribunale è alto Il rischio, però, è che la vicenda sfoci in una causa civile, scrive Il Messaggero. 'Con il rischio che la vicenda sfoci in una causa civile, da ...cirodopo lcon il tram a roma Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per 'il Messaggero' 'Ho detto la verità, sono passato con il verde', risponde così l'attaccante della Lazio Ciro ...

Immobile e l'incidente: «Sono passato col verde, ho detto la verità». Il bomber in pressing dopo la chiusura d ilmessaggero.it

L'avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, tramite Instragram rende nota la posizione dell'attaccante della Lazio in merito alla vicenda dell'incidente stradale di un mese fa a Roma. Dopo la notizia d ...Erdis Doraci, legale del bomber della Lazio Ciro Immobile ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram parlando della questione legata all’incidente e dell’indagine chiusa senza colpevoli. Qu ...