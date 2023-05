Inchiesta stipendi Juve | Chinè ha detto no al patteggiamento! Ultime

(Di venerdì 19 maggio 2023), il Procuratore Federaleha seccamente rifiutato il patteggiamento per i bianconeri La Procura Federale, nella figura di Giuseppe, ha seccamentedi no al patteggiamento proposto dallaper la manovra, secondo quanto riferisce Gazzetta.it. Il club bianconero, infatti, aveva proposto solo un’ammenda, ma questa possibilità gli è stata negata, con lo spetto ora di aggiungere una penalizzazione verso la prossima stagione.

...bianconera al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la Juventus e svariati ex dirigenti per gli altri filoni legati all'Prisma della Procura di Torino: "la manovra...... e non piccola, il procuratore Chinè l'ha sfoderata: oltre che per le "manovre" (due) e ... Invece per la Juventus il giudizio "anche" su questo filone d'verrà dato subito, fra pochi ...Il nuovo deferimento riguarda tutti i punti dell'ereditata dall'indagine Prisma di Torino. Ci sono le manovredel 2020 e 2021 nelle quali, secondo l'accusa, la Juventus e i suoi ...

Inchiesta stipendi Juve, niente patteggiamento: arrivano i deferimenti La Gazzetta dello Sport

Niente patteggiamento. Niente ammenda. I deferimenti sono arrivati. E sanno di possibile stangata, per la Juventus. Per la quale si parla di responsabilità diretta e oggettiva in relazione all'articol ...Ziliani, giornalista, ha commentato così il deferimento Juventus per la manovra stipendi e i rapporti con agenti e club amici.