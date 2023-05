Incendio a Ladispoli | Jaguar in fiamme in via Aldo Moro

(Di venerdì 19 maggio 2023)– Paura aalle ore 23 circa del 18 maggio 2023, dove i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A sono intervenuti in via, nella zona industriale, per l’di un’auto. Giunti sul posto i pompieri si sono trovati davanti unadi grossa cilindrata completamente avvolta dalle. L’si era, però, propagato ed aveva cominciato a lambire anche un furgone contenente dei materassi, parcheggiato nelle vicinanze. La rapida estinzione delleda parte dei Vigli del fuoco ha fatto sì che l’non si propagasse alle altre auto adiacenti. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Sul posto presenti anche i carabinieri di ...

Dal 15 giugno al 30 settembre in tutte le aree del Comune a rischio didi vegetazione o diboschivo e nelle aree immediate adiacenti è vietato: accendere fuochi di ogni genere; far ...

Incendio a Ladispoli nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento, in via Aldo Moro, una vettura di grossa cilindrata – a quanto pare una Jaguar – è stata avvolta dalle fiamme.LADISPOLI - L’Amministrazione comunale rende noto che il sindaco Alessandro Grando ha emesso un’ordinanza (la numero 27 del 4 magg ...