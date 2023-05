In Toscana dichiarato lo stato d' emergenza

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - "Oggi dichiariamo lodiregionale per il maltempo". Il ministro Musumeci mi ha dato la disponibilità a esaminare tutti gli atti affinché martedì in Cdm anche questi 4 Comuni della Romagna(Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, San Godenzo) possano avere il giusto sostegno delloper il ripristino della situazione". Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, durante una conferenza stampa in Giunta. "Mi sono interessato ieri a Roma - spiega Giani - e poi con il ministro Musumeci ci siamo sentiti in serata per spiegargli che in realtà abbiamo unaformata da 4 Comuni in qualche modo della Romagnaperché si trovano al di là dello spartiacque appenninico e che ha vissuto la stessa situazione ...