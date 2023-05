(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladi In: la nuovaspagnola Netflix, disponibile dal 19 maggio, è un prodotto molto diverso dalle altretv in arrivo dalla penisola iberica; è più sobria, cupa, dolente e ipnotica. Un ragazzo che uccide entrambi i genitori e che viene condannato a vari anni di carcere. E che, in quel carcere, conosce a fa innamorare delle ragazze. E che, una volta uscito, si avvicina a Dio. Nell'avvicinarci alladi In, la nuovaspagnola Netflix, non possiamo non notare che, per noi italiani, lo spunto abbia un che di particolare. Perché non abbiamo ancora dimenticato il caso di Pietro Maso che negli anni Novanta sconvolse l'Italia e lo fa ancora oggi. È interessante notare un parallelo tra lui e Sergio, il protagonista del film. ...

Nell'avvicinarci alladi In, la nuova serie spagnola Netflix , non possiamo non notare che, per noi italiani, lo spunto abbia un che di particolare. Perché non abbiamo ancora ...... ma anche il ruvido, esperto, silenzioso Rut di Sean Penn , un veterano che ha sempre lo stecchino in bocca e soffre inper il divorzio dalla moglie, e che prende Ollie sotto la sua ala, ...... "Strictly a One - Eyed Jack" ( leggi qui la). La denuncia delle storture della società ... Ecco l'inganno: ilè complicità. Fanculo l'antisemitismo e fanculo chiunque dice qualcosa ...

In silenzio, la recensione: non è la solita serie spagnola… Movieplayer

La recensione di In silenzio: la nuova serie spagnola Netflix, disponibile dal 19 maggio, è un prodotto molto diverso dalle altre serie tv in arrivo dalla penisola iberica; è più sobria, cupa, dolente ...In silenzio è una serie televisiva spagnola del 2023 distribuita da Netflix e interpretata dagli attori Arón Piper, Manu Ríos, Almudena Amor e Cristina Kovani. Dal 19 Maggio solo su Netflix. TRAMA: Da ...