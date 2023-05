In silenzio | la recensione della serie mystery spagnola su Netflix

(Di venerdì 19 maggio 2023) La: In, 2023. Creata da: Aitor Gabilondo. Cast: Aròn Piper, Almudena Amor, Cristina Kovani, Aitor Luna, Manù Rios. Genere: Drammatico, Mistero. Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su, in anteprima stampa. Trama: Sergio non parla da quando ha ucciso i suoi genitori. A distanza di sei anni, una psichiatra cerca di scoprire cosa è davvero successo attraverso un’indagine complessa. Venerdì 19 maggio arriva nel vastissimo catalogo televisivo diun prodotto spagnolo che potrebbe fare la felicità di moltissimi degli utentipotente piattaforma di streaming. Creato da Aitor Gabilondo, Insi propone come progetto tutto europeo pronto a scalare la classifica dellepiù viste su ...

Nell'avvicinarci alladi In, la nuova serie spagnola Netflix , non possiamo non notare che, per noi italiani, lo spunto abbia un che di particolare. Perché non abbiamo ancora ...... ma anche il ruvido, esperto, silenzioso Rut di Sean Penn , un veterano che ha sempre lo stecchino in bocca e soffre inper il divorzio dalla moglie, e che prende Ollie sotto la sua ala, ...... "Strictly a One - Eyed Jack" ( leggi qui la). La denuncia delle storture della società ... Ecco l'inganno: ilè complicità. Fanculo l'antisemitismo e fanculo chiunque dice qualcosa ...

In silenzio, la recensione: non è la solita serie spagnola… Movieplayer

L’uscita della nuova stagione dei The Ferragnez ha portato Fedez a rompere il silenzio su Luis Sal, influencer bolognese co-conduttore di Muschio selvaggio, la fortunata serie podcast che il cantante ...In Silenzio, Manu Ríos e Arón Piper in una nuova serie tv Netflix. I due attori spagnoli tornano a recitare insieme dopo Élite.