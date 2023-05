In Emilia Romagna è ancora allerta rossa Si lavora per pulire le città

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023)una giornata diper molte zone dell', dove da quattro giorni si fanno i conti con allagamenti e fango. Cresce il bilancio delle vittime: con il corpo senza vita di un uomo di 83 anni ritrovato a Faenza, sale a 14 il numero delle persone morte per l'alluvione. "Le 14 vittime sono l'unica cosa che non possiamo restituire alle loro famiglie, il resto lo ricostruiremo", ha detto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, che ieri ha parlato di danni alla regione per "qualche miliardo di euro". Il tema sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri convocato per la mattina di martedì 23 maggio, al termine del quale Bonaccini incontrerà la premier Giorgia Meloni. "Oltre alla rimodulazione dell'ordinanza di ...