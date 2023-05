In Emilia Romagna 14 morti mentre arrivano nuove piogge | prorogata l' allerta rossa

Giappone, 19 maggio 2023 Il Presidente del Consiglio Meloni mostra i video dell'alluvione che ha colpito l'ai leader del G7. La riunione è in corso in Giappone.... dopo il violento nubifragio che ha colpito la regione dell'negli ultimi giorni. Questa notte si è tenuta un'operazione della task force Aspi per restituire al territorio la ...Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto risponde 'no grazie' alla proposta di Elly Schlein per far fronte al disastro che ha colpito l'. Intervistata da Repubblica , la segretaria del Pd ha sostenuto che nell'ambito delle modifiche al Pnrr , e considerato che 'c'è chi dice che non potremo spendere tutte le risorse, ...

Alluvione Emilia-Romagna, oltre 15mila gli sfollati | A Ravenna scarseggiano acqua e cibo TGCOM

L'Emilia Romagna sta vivendo giorni complicatissimi. L'emergenza meteo che ha colpito l'intera regione ha messo in ginocchio la popolazione che sta ...Un aiuto concreto dalla Puglia agli agricoltori dell’Emilia Romagna. É quanto Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, chiede con una lettera in ...