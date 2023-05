Qui ci si regola guardando il guard - rail: "Una volta qui c'era la strada, adesso c'è l'acqua, alta un metro - spiega Giacomo Bagnara, agricoltore, che fa quel che può con la sua- Seguiamo ...... fatti salire su unadella Guardia Costiera greca e, trasbordati su un gommone gonfiabile, ... A recuperarli sarebbe stata poi la Guardia Costiera turca per riportarlirive del Paese ...eventuali cessioni: " Le stiamo pianificando, ma non abbiamo ancora parlato con i giocatori. Ci stiamo muovendo in questa direzione. Tutto è deciso al 99%, non cambieremo idea in queste 4 ...

In barca sulle strade diventate fiumi. 'Resistiamo' TGLA7

Sabato saranno quattro i team IMOCA che parteciperanno alla Newport In Port Race prima di ripartire per attraversare l'Atlantico, quando The Ocean Race lascerà le Americhe per tornare in Europa ...Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il piano di fattibilità del Barça si basa sul fatto che il club potrà lavorare sul mercato basandosi solo sulla regola ‘dell'uno per uno': in altre ...