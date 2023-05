In Az - West Ham incidenti allo stadio | coinvolti anche giocatori

Per difendere amici e familiari dall'aggressione dei tifosi dell'AZ Alkmaar sono intervenuti gli stessi giocatori del, negli incidenti scoppiati all'interno dello stadio dopo la sconfitta casalinga del club olandese, che ha portato gli inglesi in finale di Conference League. Diversi giocatori di entrambe le ...Il Telegraph scrive di 'scene spaventose', di 'bambini terrorizzati visti nascondersi i sedili nel tentativo di evitare la rissa'. C'erano anche le famiglie dei giocatori deltra i tifosi in trasferta ad Alkmaar. E quando gli ultras dell'AZ Alkmaar, al termine di una semifinale di Conference League decisa con un gol recupero a favore degli inglesi, si sono ...Tifosi delad Alkmaar ...

(ANSA) - L'AIA, 19 MAG - Per difendere amici e familiari dall'aggressione dei tifosi dell'AZ Alkmaar sono intervenuti gli stessi giocatori del West Ham, negli incidenti scoppiati all'interno dello ...Quote e programma finali di Champions League, Europa League e Conference League. Scopri le quote offerte dai bookmaker per le finali.