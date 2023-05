In arrivo 300mila euro per gli anziani di Rovellasca

(Di venerdì 19 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore Cantù sono i due comuni del Comasco destinatari di oltreper due progetti a supporto degli: sono stati selezionati fra 17 comuni in totale nell’ambito del bando “Welfare in ageing” di Fondazione Cariplo, destinato a far fronte ai bisogni della terza età e delle famiglie. I progetti per gli... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... alla, fine ci troveremo con un Paese che nel 2070 avrànati e quasi 800mila morti". È ... L'di nuovi migranti può aiutare oppure non bastano "L'immigrazione è una componente importante, ...Carta aquisti. Ini nuovi buoni spesa per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. ll decreto, ...prevede che la Carta Acquisti sia operativa dal 1° luglio per un milione e......25mila gli occupati nel fotovoltaico e nella sua filiera in Italia e potrebbero esserenel ...dell'energia verde si gioca sulla capacità di colmare il vuoto fra stato di fatto e punto di, ...

Mercato ittico a Co-Ro, in arrivo 300mila euro per la riqualificazione Ecodellojonio

Rovellasca e Cantù sono i due comuni del Comasco destinatari di oltre 300mila euro per due progetti a supporto degli anziani: sono stati selezionati fra 17 comuni in totale nell’ambito del bando “Welf ...E sono in arrivo segnali del rallentamento dell'inflazione ... Degna di nota è la continua ricerca di innovazione del comparto con circa 300mila nuovi prodotti proposti ogni anno sugli scaffali.