Impallomeni | “Il Milan non deve essere disfattista | io terrei Maldini”

TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan si è sgonfiato perché non ha azzeccato il mercato Nì. Analisi... Milan News

A parlare delle italiane nelle coppe e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Dove deve ...Stefano Impallomeni come di consueto è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato così della delicata situazione del Milan: "Non deve entrare nel panico e non deve esserci disfattismo.