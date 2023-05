“Immigrati imbarcati a Lesbo e abbandonati in mare” | i respingimenti illegali della Guardia Costiera greca nella videoinchiesta del Nyt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono stati caricati su un furgone bianco, senza alcun simbolo di riconoscimento, poi fatti salire su un motoscafo che li ha portati su un mezzoche li ha portati al largo del Mar Egeo e lasciati lì, su un gommone gonfiabile, in balia delle correnti, fino a quando a recuperarli è stata laturca per riportarli sulle rive del Paese anatolico. Sembra la cronaca, a ritroso, di uno dei tanti viaggidisperazione verso l’Europa intrapreso da persone in fuga da guerre e povertà. Invece, quello mostrato nelle immagini pubblicate in esclusiva dal New York Times è un respingimento illegale, attuato in violazione di ogni norma Ue e trattato internazionale sul diritto d’asilo, nei confronti di 12 migranti provenienti dal Corno ...