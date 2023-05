Ilary Blasi | tragedia in diretta | ha perso i sensi Intervento urgente

(Di venerdì 19 maggio 2023)Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, arriva un inconveniente che genera panico sia all’ Honduras che all’interno dello studio. Inutile negare che questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata messa sotto la lente di ingrandimento. A meno di un mese dall’inizio infatti, non mancano le polemiche che hanno acceso le discussioni trae Enrico Papi, in quanto si pensava che tra i due prima o poi scoppiasse il putiferio.è sempre stata infastidita dal fatto che l’opinionista intervenisse spesso. Quanto riferito da Dagospia, la conduttrice sarebbe molto arrabbiata per come stanno andando le cose, condizione che influirebbe anche sulla sua vita privata: “Pare chesia particolarmente arrabbiata per ...

Aldo Montano , l'ex schermitore olimpico, è pronto a sbarcare in Honduras . La sesta puntata dell' Isola dei Famosi , il reality condotto da, si preannuncia essere ricca di sorprese e colpi di scena. La vincitrice del Grande Fratello Vip , Nikita Pelizon e Aldo Montano approderanno sull'Isola per fare una sorpresa ai naufraghi ...No, non è il titolo di un film di fantascienza degli anni '80 ma è la 'trama' dell'ultimo daytime del reality show condotto da. Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avvistano degli UFO ...Lo ha dichiarato proprio lui durante l'ultima puntata del reality condotto da. A FanPage, il giornalista ha raccontato di aver voluto fare tali dichiarazioni in un contesto televisivo per ...

Aldo Montano, l'ex schermitore olimpico, è pronto a sbarcare in Honduras. La sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, si preannuncia essere ricca di sorprese e colpi di ...Marco Prendolin torna sui social dopo il ritiro a L'Isola dei Famosi. Ecco le prime parole del naufrago dopo l'abbandono.