Il sostegno di Very Mobile per l’Emilia Romagna

Roma, 19 maggio 2023 –è vicina alla popolazione residente nei comuni colpiti dalla grave alluvione che sta interessando il territorio del. Il gestore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd. mette a disposizione 100 Giga da utilizzare in un mese ai propri clienti residenti nei comuni colpiti dalla grave alluvione, in particolare nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Modena. I clientiriceveranno un messaggio che li informerà dell'attivazione e i Giga saranno aggiunti a quelli previsti dalla propria offerta. Al termine del periodo di 30 giorni si disattiveranno in automatico.