Il silenzio degli schleniani e l’impasse dei riformisti del Pd

(Di venerdì 19 maggio 2023) Che lo spostamento a sinistra del Pd di Elly Schlein ponga il problema della permanenza nel partito deidi rito veltroniano, post-migliorista, cattolico democratico, draghiano e chi più ne ha più ne metta è un fatto non solo inoppugnabile ma anche abbastanza scontato. Con l’articolo apparso ieri su Repubblica a firma di Enrico Morando, Stefano Ceccanti e Giorgio Tonini si è fissata nero su bianco la questione finora rimasta sotto traccia dopo le primarie vinte da Schlein: chi riempie questo vuoto? Sui temi istituzionali (stante il semi-aventinismo della segretaria) come sui temi sociali (che fine ha fatto il tema decisivo della produttività?) per i tre firmatari si tratta di riprendere un cammino che a loro dire è stato interrotto, il cammino aperto nientemeno che al Lingotto, così come appare smarrita l’idea della vocazione maggioritaria: non solo, ma ...

... miglioramentoecosistemi: lungo era l'elencoimpegni che si assumeva la Schlein. ... perlomeno quanto iladottato da tempo da Elly Schlein,... Borghi se ne è andato dal Pd ma vuole ...L'operatoagenti è correttissimo, in linea con le disposizioni di legge che impongono ... a pochi minuti dall'incidente si era interessato di come stessero le figlie del giocatore poi il... 'Le mie amiche non mi hanno organizzato l'addio al nubilato, da due mesiin chat' La ...e mezza incollati a guardarla sul cellulare e già trovo quello poco rispettoso nei confrontisposi'...

Napoli, la mostra fotografica "Il silenzio degli occhi" apre i battenti al Museo di Capua ilGiornale.it

Fedez dopo settimane di assenza torna a parlare di Luis Sal: "Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. Indipendentemente da come andranno le cose, se non si troverà una ...Fedez e Luis Sal cosa è successo È da molto tempo che gli ascoltatori del podcast Muschio Selvaggio si chiedono cosa sia successo tra i due conduttori che non ...