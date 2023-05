Il saluto ai giornalisti | ma nessuna dichiarazione | l' uscita di Berlusconi dal San Raffaele

(Di venerdì 19 maggio 2023) Silvioè uscito in auto dal San, dove era ricoverato dal 5 aprile, e proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore. Le ...

Ha alzato una mano in segno di, mentre dopo un mese e mezzo lasciava l'ospedale dall'... Già da stamattina iavevano cominciato a riunirsi fuori dai cancelli di via Olgettina 60. ...Berlusconi ha accennato uncon la mano aiin attesa fuori dal pronto soccorso.. Photo credits: xh7Silvio Berlusconi è uscito in auto dal San Raffaele, dove era ricoverato dal 5 aprile, e proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore. Le ...

Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni: il saluto dall'auto con Marta Fascina Virgilio Notizie

Una scia di gentilezza e amore dietro di sé, forte e tangibile, tanto da far lampeggiare la sua presenza oltre l’assenza della morte: l’hanno percepita i tantissimi - una folla incontenibile di ...Condotto da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, si aprirà con i saluti dell’Arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, dei presidenti dell’Ordine dei Giornalisti della ...