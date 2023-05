(Di venerdì 19 maggio 2023) TikTok, social noto per la moltitudine di trend prodotti dai creator di contenuti, alcuni interessanti, altri meno, ha rivoluzionato il modo di approccio alla lettura e ai. Si parla proprio di ...

Altri fatti degni di menzione sono l'aumento delle venditeclassici che, raggiungendo le vette delle classifiche, sono diventati veri e propri bestseller e la riscopertageneri fantasy e...Prosegue ilitaliano grazie a Inter, Roma e Fiorentina che aggiornano la loro storia ... Samp (Coppe) e Juventus (Uefa); nel 1992/93 con il Milan sconfitto in finale di CoppaCampioni ...... sculture, disegni, illustrazioni di artisti dala oggi, codici miniati medievali, ... a cominciare da quell'immagine "che gira per la testa'' della quale l'autore parla in unosuoi ...

Il “Rinascimento” dei libri parte dall’hashtag #BookTok Culture

TikTok, social noto per la moltitudine di trend prodotti dai creator di contenuti, alcuni interessanti, altri meno, ha rivoluzionato il modo di approccio alla lettura e ai libri. Si parla proprio di u ...L’azienda toscana celebra 130 anni di maestria olearia con un importante progetto di rilancio che valorizza l’autenticità e l’alta qualità dei prodotti e torna in Tv con una nuova campagna pubblicitar ...