Il relitto del Titanic in 3D | per la prima volta La scansione completa potrebbe rivelare nuovi segreti

(Di venerdì 19 maggio 2023) Servirà per studiare meglio cos'è successo quando la nave è affondata nel 1912. Sulla realizzazione del "gemello digitale" uscirà presto un documentario....

...dalla tecnologia grazie alla collaborazione tra la casa di produzione Atlantic Productions e il partner strategico Magellan che hanno realizzato una nuova scansione 3D dettagliatacosì da ...Ilnaufragio più famoso al mondo, quelloTitanic , è stato mostrato come mai prima grazie alla prima scansione digitale a grandezza naturale e presto potrebbe rivelare nuovi segreti. La ...- - > La ricostruzione in 3DTitanic - Atlantic Productions/Magellan . Ilnaufragio più famoso al mondo, quelloTitanic, è stato mostrato come mai prima grazie alla prima scansione digitale a ...

Il relitto del Titanic come non lo abbiamo mai visto: le immagini della nave in 3D Corriere TV

Immagini inedite, che permettono di scrivere un capitolo di storia. Una nuova scansione digitale mostra il relitto del Titanic come non si era mai visto. È stato utilizzato un sistema di mappatura ...Un aiuto potrebbe arrivare dalla tecnologia grazie alla collaborazione tra la casa di produzione Atlantic Productions e il partner strategico Magellan che hanno realizzato una nuova scansione 3D ...