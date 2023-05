Il PSG cerca di scaricare Neymar su un potenziale contratto di prestito

(Di venerdì 19 maggio 2023) Breaking: Potrebbe essere la firma di successo dell’estate e, se dovesse accadere, il Newcastle United potrebbe non aver bisogno di pagare neanche lontanamente quello che avrebbero potuto inizialmente pensare che sarebbe costato portareal St. James’ Park. Il brasiliano di classe mondiale rimane attualmente infortunato, ma è decisamente sul mercato e, a quanto pare, il Paris Saint-Germain si sta disperando. “Con, il PSG è stato aperto a lasciarlo andare per più di un anno”, ha scritto il giornalista senior, Jonathan Johnson, nel suo esclusivo CaughtOffside Substack. ‘È stato il caso la scorsa estate, ma nessuno è venuto per lui in base alla sua forma e ai potenziali costi legati al trasferimento. Direi anche conche quest’estate il suo trasferimento sembra di nuovo dubbioso, perché fino a quando non giocherà di ...

... la verità sule il colpo di Pinto per convincerlo a restare a Roma' su Spreaker . FUTURO MOU - Mourinho non è un allenatore come gli altri, ha una comunicazione diretta ed efficace dove...26' Rabiot trova Di Maria solo davanti al portiere, il Fideolo scavetto ma non trova la ... essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica ema allo spareggio ha avuto la meglio ......i club di prima fascia in Europa indi un nuovo allenatore e il tetris che si andrà componendo è solo all'inizio. Conte al Milan, il valzer delle panchine . Ostacolo ingaggio record . Ilci ...

Psg cerca sostituto di Galtier, club parigino pensa a Mourinho Quotidiano di Sicilia

La Roma esulta di gioia per aver salvato il risultato a Leverkusen contro il Bayer. Una prova di resistenza quasi stoica, una finale di Europa League conquistata con le unghie e con i denti. Le ...Per Theo Hernandez, l'avventura in maglia rossonera potrebbe essere giunta al capolinea, visto l'interesse del top club europeo ...