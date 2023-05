Il pilota F1 Yuki Tsunoda spala il fango a Faenza | Una notte orribile | aiutateci

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il 23enne ha imbracciato una pala e una scopa ed è sceso in strada insieme a tanti faentini per togliere dalla carreggiata i detriti e la melma accumulata dopo l’alluvione

Un gesto che vale più di un Gran Premio vinto. Dopo la cancellazione della gara di Imola ,Tsunoda, 23ennegiapponese dell' Alpha Tauri , non solo non ha abbandonato il luogo pesantemente colpito dall'alluvione, ma è sceso in piazza a Faenza (sede della propria scuderia) ...... scuderie che hanno la propria sede nella regione italiana, mentre tra i piloti ha suscitato grande ammirazione quanto fatto daTsunoda . IN PRIMA LINEA Ilgiapponese dell'AlphaTauri è ...Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e non dal profilo del, dal qualesi è limitato a documentare i danni causati dalle piogge e le esondazioni, ma da quello della F1. "...

Le alluvioni, che hanno colpito l'Emilia Romagna e costretto ad annullare il GP a Imola, sono state uno shock anche per i piloti di F1. Ne sanno qualcosa anche Yuki Tsunoda e Nick De Vries, alfieri ...