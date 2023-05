Il pericolo di utilizzare l’IA per manipolare le opinioni degli utenti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Quando utilizziamo un assistente per la scrittura basato sulla cosiddetta intelligenza artificiale generativa, cioè un software che incorpora un gigantesco modello di linguaggio del tipo di ChatGPT, noi non accettiamo solo suggerimenti per scrivere al meglio ciò che intendiamo: in realtà, siamo condizionati e accettiamo inconsciamente suggerimenti su quale dovrebbe essere la nostra opinione. Che la guida nello scrivere sia una forma di condizionamento, è cosa nota sin da quando i precettori Sumeri per insegnare ai propri studenti a scrivere dettavano testi ove si descriveva come il discepolo debba assoluta obbedienza al proprio maestro; tuttavia, come già altre tecnologie quali i social forum e le loro camere d’eco hanno dimostrato, il condizionamento dellee quindi dell’azione delle persone può, nell’età moderna, raggiungere una scala sufficiente ad avere ...