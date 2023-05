Il Patriarca | trama e anticipazioni 19 maggio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilè la fiction in onda stasera in tv venerdì 19in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Claudio Amendola, Carmine Buschini, Primo Reggiani e Giulia Bevilacqua. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il. Il matrimonio di Mario e Nina si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano a un terribile ricatto di Freddy nei confronti di Nemo costretto ad accettare l’aiuto di Monica. A risolvere la situazione è chiamato Mario che però si trova di fronte ad una scelta drammatica. Anche Lara per aiutare il padre dovrà decidere se sacrificare tutti i suoi principi morali, mentre Monterosso ha ancora una carta da giocare per fare ...