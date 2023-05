Il patriarca streaming e diretta tv | dove vedere la sesta e ultima puntata | 19 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Questa sera, venerdì 192023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade Il, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il...

Il: come finirà la prima stagione Spoiler alert Il2: che cosa sappiamo sulla seconda stagione Si farà Dove vedere l'ultima puntata de IlTelevisione eSi conclude venerdì 19 maggio 2023 la prima stagione de Il, la serie con Claudia Amendola nei panni di Nemo Bandera. Il pubblico, ormai affezionato alla ...Dove e come vedere la fiction inCome sapete Mediaset mette a disposizione degli utenti ... Ovviamente questo vale anche per Il. Per usufruire dei servizi offerti dalla Pay TV , ci ...È possibile anche vedere questo e tutti gli altri episodi de Ilinsu Mediaset Infinity e sull'app per tablet, smartphone e smart tv. di Tommaso ...

Le puntate de Il Patriarca in streaming: dove vederle gratis Mediaset Infinity

Nulla è come sembra: Nemo potrà contare su alleati inaspettati per uscire da un terribile ricatto. Ecco cosa succederà stasera, venerdì 19 maggio ...Appuntamento stasera con l'ultima puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nell ...