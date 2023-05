Il Patriarca chi è Freddy | attore e personaggio della fiction

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilchi èIlchi èChi ènel? Nella nuova serie tv di Canale 5 è uno dei personaggi rivali del clan di Nemo Bandera.è uno scagnozzo del Tigre, l’avversario numero uno del boss di Levante. Scopriamo tutto su di lui,. A seguire: Ilchi è? Ilchi è, ilViolento e spietato,ha grandi ambizioni e non si fermerà davanti a nulla per farsi largo nella gerarchia criminale di Levante. In particolare, nell’ultima puntata ricatterà Nemo costringendolo a fare una scelta drammatica. Dopo aver tentato di ...