Il Patriarca 2 si farà

Il2 siC'è da dire che la fiction di Canale 5, nonostante le alte aspettative, non ha soddisfatto le auree previsioni facendo registrare in media uno share intorno al 15/16% . Numeri ...In attesa di scoprire cosa accadrà, però, i fan della fiction si chiedono se Il2 sio se stasera dovranno salutare definitivamente i propri beniamini. Una risposta ufficiale da parte ...Il: come finirà la prima stagione Spoiler alert Il2: che cosa sappiamo sulla seconda stagione SiDove vedere l'ultima puntata de IlTelevisione e streaming Si conclude venerdì 19 maggio 2023 la prima stagione de Il, la serie con Claudia Amendola nei panni di Nemo ...

"Il Patriarca", ultima puntata: Nemo ricattato da Freddy e nel mirino di Monterosso Io Donna