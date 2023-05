Il Napoli conquista il palato dei tifosi | il gelato Steccolecco dedicato ai calciatori è la novità dell’estate

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gelaticon i nomi dei Campioni: la nuova iniziativa targata De Laurentiis per soddisfare ideldurante l’estate. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha ideato una nuova iniziativa per soddisfare iazzurri durante l’estate. La sua azienda commercializzerà gelati dedicati ai giocatori della squadra partenopea. Da anni, De Laurentiis ha investito nella produzione dello, unartigianale che mira a portare l’eccellenza e la qualità italiana in tutto il mondo, offrendo momenti di gusto unici con una ricetta semplice, la comodità di unsu stecco e l’autenticità dei migliori ingredienti naturali. In occasione della vittoria dello Scudetto da parte delallenato da ...