Il Monza non si ferma più | vince anche in casa del Sassuolo | 2-1 Palladino è ottavo

Ilsi ferma più. La squadra di Palladino esce vincitrice al Mapei Stadium di Reggio Emilia battendo 2 - 1 il Sassuolo , decisive le reti di Ciurria e Pessina al 93'. Ottavo posto per i ...Ilè finito però e al 93' segna il gol vittoria. Pessina scarica per Samuel Vignato e va nello spazio dove il compagno lo mette in ottima posizione. Sinistro e gol. Ilvince 2 - 1 e ...22.50 Anticipo Serie A, Sassuolo -1 - 2 Ilespugna il 'Mapei Stadium' e si insedia da solo all'ottavo posto. Buon ritmo fra due squadre chehanno molto da chiedere al campionato. Il Sassuolo sembra più convinto in avvio e riesce a ...

Il Monza non si ferma più, 2-1 in casa del Sassuolo - Ildenaro.it Il Denaro

Sono subentrate le qualità del Monza ed è andata così. La mia stagione Ero io il primo a voler ripetere quanto fatto l’anno scorso ad Empoli, per aiutare la squadra. Ci sono delle dinamiche ...Il Monza vince 2-1 sul campo del Sassuolo nel match che apre la 36esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il successo consente ai lombardi di salire a 52 punti, in ottava posizione. Il Sas ...