Il messaggio di Mourinho all' Emilia-Romagna | Forza

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Vogliamo mandare tutti unall', perché nelle difficoltà riesci sempre a trovare il meglio di te stesso. E' un momento di grande festa a Roma, ma non possiamo dimenticare la tristezza e le difficoltà che questa gente sta vivendo. Noi come gruppo non possiamo...

in vista della gara con la Salernitana . Roma, due finali in due anni per. Conference vinta lo scorso anno e ora la finale di Europa League . Un traguardo che portanella ...... questo ildi Motta. E le squadre interessate non mancano, per quello che ha mostrato ... a maggior ragione se in panchina ci sarà ancora un suo grande estimatore come José, un ...Joséce l'ha fatta. Per il secondo anno consecutivo raggiunge una finale europea, lo con ... Emilia "C'è unche vogliamo dare all'Emilia - Romagna: siate forti, nelle difficoltà dai ...

Mourinho dopo Bayer-Roma: "La vittoria dei dettagli. Col Siviglia sarà durissima" Sky Sport

"Un messaggio che voglio mandare all'Emilia Romagna, forza. Nelle difficoltà riesci a trovare il meglio di te stesso, è un momento di grande festa a Roma ma non possiamo dimenticare la tristezza della ...La Roma è in finale di Europa League 32 anni dopo la doppia sfida con l’Inter! Mister Mourinho ha commentato così la prestazione dei nostri ragazzi!