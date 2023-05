Il maltempo non dà tregua | annullate le Notti Rosa di Selvino e Roncola

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilnon dàa Bergamo e alla provincia nemmeno nel weekend del passaggio del Giro d’Italia. E ha portato all’annullamento dellein programma allae aper celebrare il transito sul territorio orobico. Inla manifestazione era prevista per la serata di venerdì (19 maggio) con l’idea di creare un vero e proprio salotto per gli appassionati, ma il freddo e la pioggia che continua a cadere sulla provincia hanno reso complicati i preparativi. Lo stesso discorso vale per, che aveva invece programmato la propria Notteper la vigilia del passaggio ovvero, sabato 20 maggio. La decisione è arrivata proprio nella mattinata di venerdì dopo diverse ore di riflessioni sul da farsi. Ci sono ...

possiamosentirci tutti coinvolti: 'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme' (1Cor 12,26)". Il presidente fa sapere che il movimento ha predisposto una raccolta fondi per ...Maper tutti, da Roma in giù le temperature si manterranno ancora sotto media con frequenti ... Al nord: instabile conal Nordovest. Al centro: piogge su Toscana e Sardegna, sparse altrove. ...ci sarebbero danni a cose o persone, ma sarebbero in corso alcuni rilevamenti per verificare la ... sconvolta in queste ore dal. Le zone a maggior rischio sismico in Italia. L'Italia è un ...

Il maltempo non dà tregua, in arrivo temporali e tempeste di vento MessinaToday

Nuova perturbazione sull'Italia: porterà piogge in gran parte del Paese, con rischio di fenomeni intensi. Ricomincia a piovere anche sull'Emilia-Romagna anche se sulla regione, per fortuna, non sono p ...Continua l'impegno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche nelle aree colpite dal maltempo a supporto della popolazione in Emilia Romagna. (ANSA) ...