Il gruppo Wagner avrebbe comprato elmetti militari da Cina

Leggi su today

(Di venerdì 19 maggio 2023) Se a Mosca rivendica munizioni e armamenti, a Pechino acquistaprotettivi. Sarebbe questa la strategia messa in campo dal capo del, Yevgeny Prigozhin, impegnato sul campo in Ucraina e attivo in diversi paesi dell'Africa. Secondo quanto riporta il Financial Times, una società...