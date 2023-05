Il Gladiatore 2 | Fred Hechinger sostituisce Barry Keoghan che sarà impegnato in The Batman 2?

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'attore, inizialmente entrato nel cast del sequel di Ridley Scott, ha dovuto rinunciare all'ultimo momento per conflitti nella sua agenda lavorativa. Come riportato da diverse testate internazionali,ha sostituitonel sequel de Ildiretto da Ridley Scott. L'attore ha dovuto rinunciare al ruolo del co-imperatore Geta a causa di conflitti nella sua agenda lavorativa, il ché ha già portato tutti a speculare sul fatto chesul set di The2 di Matt Reeves, in cui dovrebbe riprendere i panni del Joker dopo la sua comparsata nei momenti finali del primo film.è solo l'ultima aggiunta a un cast già molto ricco, a cui si sono aggiunti di recente ...

L'attore, inizialmente entrato nel cast del sequel di Ridley Scott, ha dovuto rinunciare all'ultimo momento per conflitti nella sua agenda lavorativa.Il Gladiatore 2 perde uno dei suoi protagonisti ma Ridley Scott ha un'arma segreta: il ritorno di un personaggio che sarebbe dovuto morire!