Il ‘Frastuono’ di Miriam Masala e Foresta | «Il bisogno di far sentire chi siamo»

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 maggio 2023) Da venerdì 3 marzo è disponibile Frastuono, il nuovo singolo disi conoscono nel 2017 e iniziano a lavorare a stretto contatto sulla realizzazione di alcuni brani di. Più lavorano più l’affiatamento cresce finché decidono di provare a scrivere brani per entrambi, sfruttando questa enorme energia ed empatia artistica che si crea in ogni sessione di scrittura. «Non mi piace la parola progetto – ci dice subito– perché sembra qualcosa che inizia e poi, in qualche modo, deve avere una scaletta. Noi invece ciuniti per non avere programmi. Abbiamo in testa quello che vogliamo fare, ma ci lasciamo guidare dagli eventi e da quello che succede. Frastuono doveva uscire un anno e mezzo fa, ma un ...