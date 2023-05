Il figlio guida senza patente | un uomo tenta di corrompere i carabinieri | denunciati entrambi

Palagonia, provincia di Catania. Una pattuglia di carabinieri ha sorpreso alladi un'auto un 18enne senza patente, già recidivo. II padre del giovane ha provato ad 'aiutare' ilprovando a corrompere i militari con una mazzetta di banconote per più di 1.000 euro, ma ...PALAGONIA, 19 MAG I carabinieri sorprendono alladi un'auto il18enne recidivo nellasenza patente negli ultimi due anni e il padre viene in suo aiuto offrendo ai militari una mazzetta di banconote per più di 1.000 euro per fargli ...Jim Merlis : Come addetto stampa tutte queste cose, queste opportunità non avevamo nessuna, ... All'epoca erano oggetto di un sacco di idiozie della stampa perché, sai, "lui è ildi John ...

Figlio guida senza patente, padre offre soldi ai carabinieri - Sicilia Agenzia ANSA

I Carabinieri sorprendono alla guida di un’auto il figlio 18enne recidivo nella guida senza patente negli ultimi due anni e il padre viene in suo aiuto offrendo ai militari una mazzetta di banconote ...Palagonia, l’uomo di 41 anni è accusato di istigazione alla corruzione mentre è scattata la denuncia a piede libero per il giovane, che guidava senza patente né copertura assicurativa.